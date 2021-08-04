Учёные долгое время пытаются выяснить дату возведения города инков Мачу-Пикчу.

Этот город находится в Андах на высоте почти в 2,5 километра. Найти его удалось лишь в начала XX века. До недавно времени историки полагали, что город был возведён в период с 1440 по 1550 годы. Но недавно было выяснено, что Мачу-Пикчу построили немного ранее.

Так, специалисты Йельского университета проанализировали останки жителей города и выяснили уровень радиоактивного изотопа углерода-14. В итоге было установлено, что жители заселили город ещё в 1420-х годы.

По мнению учёных, Мачу-Пикчу возвели для императора Пачакути. Таким образом, можно предположить, что император пришёл к власти ранее, чем ещё недавно полагали историки. Пачакути, как отмечается, осуществлял завоевание земель и весьма сильно расширил империю.

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