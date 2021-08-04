Команда исследователей смогла доказать, что наскальные рисунки, найденные в пещере, находящейся в Испании, принадлежали неандертальцам и были выполнены несколько десятков тысяч лет назад.

Примерно три года назад были обнаружены первые признаки того, что палеонтропы могли создавать примитивные наскальные рисунки. Специалисты тогда нашли на сталагмитах, расположенных в подземном комплексе Куэва-де-Ардалес, частички красной охры, возраст которых составил почти 64,8 тысячи лет. В тот период времени человек разумный еще не заселил континент.

Однако ученые не исключили, что пигмент обладал природным происхождением, поэтому принялись за его тщательно изучение. В результате они выяснили, что частички охры наносились с помощью выдувания и разбрызгивания. Они также отличались от обычных образцов, взятых в других пещерах. Поэтому специалисты уверены, что речь идет именно о наскальной живописи.