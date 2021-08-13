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В Индии во время раскопок древних захоронений был обнаружен клинок, который подтверждает существование города цивилизации Килади.

Раскопки проводились в деревне Контагай. По мнению специалистов, в этом районе около 2500 лет назад существовал город древней цивилизации Килади. В одной из погребальных урн, в которой, по всей видимости, были захоронены останки воина, и находился кинжал.

Обнаруженное лезвие полностью покрыто ржавчиной, а также сломано пополам, но деревянная рукоятка сохранилась практически в первоначальном виде. Само лезвие имеет длину 40 сантиметров. Согласно заявлению исследователей, аналогичное оружие использовали в армии в период династии Сангама.

Артефакт в настоящее время передан на лабораторный анализ. Отмечается, что, так как древесина рукоятки сохранилась весьма хорошо, можно будет установить возраст клинка с точностью до нескольких лет.

Недавно мы сообщали о том, что под Омском были найдены останки дважды ограбленного воина. Возраст могильника, в котором были обнаружены останки, оценивается в 2,3 тысячи лет.

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