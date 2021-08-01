В августе в Нинся-Хуэйском автономном районе в северной части Китая пройдут совместные учения России и Китая, заявил пресс-секретарь Информационного бюро Министерства национальной обороны КНР У Цянь. Он уточнил также, что для маневров West/Interaction-2021 выбран полигон в городе Цинтоксия.

Автор американского издания Марк Эпископос, публикация которого представлена порталом Discover 24, задается вопросом – станут ли эти учения началом углубленного военного сотрудничества между КНР и РФ? Он отмечает, что цель маневров, заключающаяся в укреплении стратегического партнерства, а также в демонстрации готовности бороться с терроризмом, выглядит слишком уж расплывчато.

Впрочем, китайское Минобороны привело и несколько подробностей. Так, известно, что в учениях будет принимать участие 10 000 военнослужащих с обеих сторон. Также планируется задействовать подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы, авиацию и артиллерию.

Автор отмечает одну интересную особенность. Китай раньше неоднократно участвовал в военных маневрах, которые организовывала Россия, однако этот раз будет первым, когда военнослужащие ВС РФ приедут на китайскую территорию. Данный факт может говорить о возможном углублении сотрудничества между странами в оборонной сфере.

Эксперт приводит публикацию в издании Global Times, которое объясняет, что сейчас сотрудничество Китая и России необходимо из-за безответственного поведения Соединенных Штатов. Они вывели свои войска из Афганистана и оставили там вакуум, который всеми силами стремится занять движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Чтобы этого не произошло, КНР и РФ должны объединиться и продемонстрировать готовность не только бороться с талибами, которые вполне могут выйти из пределы Афганистана, но еще и защищать страны Средней Азии, находящиеся на границе.

Китай откликнулся на зов России и намерен помогать ей в решении обеих задач. Его действия абсолютно верны, так как страны связывает членство в Шанхайской организации сотрудничества. И РФ, и КНР уже провели переговоры с талибами, которые вознамерились захватить власть в Афганистане, но это не мешает им находиться в полной готовности эффективно взаимодействовать, если радикалы вдруг попытаются распространить свое влияние за пределы страны.