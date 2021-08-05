После передачи гиперзвуковых ракет «Циркон» ВМФ РФ они будут развернуты не только в северных широтах, но и в Черном море. Соединенные Штаты уже сейчас впадают в истерику по этому поводу, сообщает издание The National Interest.

Испуг и паника США вполне понятны. Ведь после появления ракет на вооружении ЧФ РФ они будут размещаться не только на боевых кораблях, но и на подводных лодках проекта «Варшавянка». Эти дизель-электрические субмарины способны бесшумно перемещаться под водой и наносить удары по противнику там, где он меньше всего этого ждет.

Несмотря на то, что США разворачивает в Черноморском регионе свои противоракетные комплексы, совладать с «Цирконом» им не под силу. Так как выполнить перехват боеприпаса, летящего в цель со скоростью около 9 000 километров в час просто невозможно.

Именно поэтому США намереваются добиваться внесения «Цирконов» в перечень запрещенного оружия. Однако вряд ли эта идея будет воспринята так, как того хочет Вашингтон. Впрочем, можно ожидать нового давления на Россию со стороны и Соединенных Штатов и Европы.

Американские эксперты считают, что наибольшей угрозой гиперзвуковое оружие станет для Болгарии и Румынии. С ним РФ получает возможность как нанести удар по этим двум государствам, так и использовать их в качестве коридора для атак на другие страны. Ведь ни в Румынии, ни в Болгарии пока нет средств ПВО или ПРО, способных уничтожать подобные ракеты.