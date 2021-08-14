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Учёные-генетики выяснили, что жители Филиппин, принадлежащие народности аэта магбукон, являются самими близкими родичами денисовцев.

Специалисты во время своего исследования проанализировали 1107 представителей, которые принадлежали 118 этническим группам, проживающих на островах. Как сообщается, практически все коренные народы Филиппин в прошлом контактировали с выходцами из Восточной Азии, в результате чего следы ДНК денисовцев у них почти полностью исчезли.

Однако айта магбукон, живущие на острове Лусон, за время своего существования почти ни с кем не смешивались. Таким образом, у них было обнаружено большое присутствие ДНК денисовцев – примерно на 30-40% больше, чем у аборигенов из Австралии или жителей Новой Гвинеи. Именно у них ранее был самый высокий процент ДНК денисовцев – около 3-3,5%.

Недавно учёные сумели доказать, что наскальные рисунки в одной из испанской пещер были выполнены неандертальцами. Их возраст оценивается почти в 64,8 тысячи лет.

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  • Анна
  • 13.08.2021
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