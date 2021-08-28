В минувшую пятницу в воздушное пространство над Эгейским морем вошли турецкие истребители F-16. Два самолета намеревались пролететь в непосредственной близости от Афин, однако не представили греческим ПВО план полета. Поэтому пришлось поднимать воздушные машины для их перехвата.

Истребители, входящие в состав дежурных подразделений ВВС Греции вылетели навстречу нарушителям и сопроводили два F-16 над островами Антропофаги и Макрониси. Это позволило предотвратить нарушение государственной границы. Греческие истребители при этом действовали без нарушений международных правил.

С начала августа турецкие самолеты уже 122 раза нарушили границы воздушного пространства Греции, сообщает пресс-служба ВВС. Они опасно маневрируют, несмотря на разыгравшиеся в стране пожары, а также на высокий туристический сезон.