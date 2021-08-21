Тонкости облегчения ежедневной и рутинной работы криптотрейдера

Криптовалютный рынок стремительно развивается. Существует масса способов для заработка в этой области. В частности криптобиржа. У новичков, да и у опытных трейдеров могут возникнуть трудности при работе с этими торговыми площадками. Сложный интерфейс, большое количество вкладок, на перемещение между которыми тратится драгоценное время.

Интернет пестрит предложениями различных приложений, программ, ботов которые в автоматическом режиме увеличивают некий капитал инвестированный в них. В результате на выходе получаются копейки либо вообще ничего. Среди обилия подобного программного обеспечения встречаются и уникальные самородки. Один из таких – терминал для торговли криптовалютой 3commas. Он не предназначен для полностью автоматической торговли и это не кнопка «бабло», однако преимущества работы через данный терминал говорят сами за себя. По сути это инструмент для упрощения рутинных действий и оптимизации ряда процессов.

Терминал позволяет зарабатывать торговлей криптовалютой на крупнейших биржах – Binance, Coinbase и Bitrex. Помимо прочего доступны и другие биржи.

Не требует никаких обязательных вложений. Бесплатный тариф доступен для всех пользователей и его использование никак не лимитировано по времени. Единственное ограничение это количество SmartTrade – на Free-тарифе может быть только один активный. Весь остальной функционал терминала в полном распоряжении пользователей.

Демонстрационный режим, интеграции с телеграмм каналами, обширная база знаний и возможность шагать в такт с современным криптовалютным миром.

Программа имеет базовый набор стратегий под разные типы торговли. Все параметры стратегий имеют открытые настройки для корректирования, что дает возможность настроить свою, уникальную стратегию приносящую доход. Однако не стоит забывать, что рынок изменчив и стратегии будут требовать редактирования, а иной раз и созданию новых. Поскольку лучше иметь в запасе несколько заготовок под разные условия, чем периодически прописывать параметры заново.

В 3commas интуитивно понятный интерфейс с возможностью настроить его под себя (цветовая гамма, виджеты и т. д.). Стакан с ордерами, графики колебания монет, отчеты и многое другое. Все это отображается в реальном времени без расхождения с биржей, не считая пары миллисекунд. Все зависит от качества интернет соединения. В идеале работать на удаленных серверах. Например, в Токио.

Конечно имеется и ряд платных тарифов, расширяющих функционал сервиса. В своем большинстве они ориентированы на профессиональных трейдеров, что никак не «ущемляет» права новичков, а для тех кто хочет полноценно реализовать себя в данной сфере открывает все двери.

Техническая поддержка работает 24/7. Отзывчивое и дружелюбное комьюнити. Лояльное отношение к новичкам. Разработчики регулярно проводятся акции, скидки и розыгрыши. Приветствуется и поощряется активное участие в развитие проекта. Обновления выходят с завидной регулярностью. От устранения мелких багов до внедрения новых механик, значительно расширяющих возможности торговли.

Итог – 3commas не единственный, но уникальный инструмент, значительно упрощающий процесс работы на криптобиржах!