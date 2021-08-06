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Китайское издание The Paper рассказало о новых российских «самолетах судного дня», разработка которых стартовала в июле текущего года. Автор публикации Линь Сэнь пояснил, что эти воздушные машины получат уникальные возможности, которые позволят осуществлять эффективное управление стратегическим арсеналом РФ даже в случае ядерной войны.

Он отметил, что в качестве платформы для «самолетов судного дня» Россия выбрала Ил-97-400М. Эти машины, в конструкцию которых внесут необходимые изменения, смогут гарантировать руководству страны возможность направить ядерные ракеты для ответного удара по противнику.

Автор также рассказал, что Россия серьезно относится к своей ядерной триаде и регулярно обновляет все ее компоненты. Так, она уже принимает на вооружение новейшие ракетные комплексы «Сармат» и гиперзвуковые «Авангарды», создает ядерный беспилотник «Посейдон», новые стратегические бомбардировщики, которые будут нести смертоносные ракеты. На текущий момент ядерный арсенал обновлен на 80 процентов и по этому показателю РФ обходит США и Китай.

Управление ядерным вооружением в России сосредоточено в руках президента. Именно он отдает приказ о запуске стратегических ракет. Поэтому новые воздушные командные пункты дадут ему возможность сделать это, даже если все наземные системы управления будут уничтожены врагом.

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