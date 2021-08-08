Россия имеет возможность наносить удары по Соединенным Штатам с воздуха, земли и воды, пишет издание The Hill. Авторы публикации отмечают, что таких атак будет вполне достаточно, чтобы опустошить США.

Основываясь исключительно на собственных предположениях, «эксперты» сообщают, что давно «нет никаких сомнений» в том, что Россия активно готовится к ядерному противостоянию с Америкой и всем Североатлантическим альянсом, вместе взятым. Поэтому единственный вопрос, который не дает авторам покоя – существует ли какой-либо способ предотвратить конфронтацию, которая может оказаться катастрофической для всей планеты.

Стоит отметить, что если Россия и готовится к ядерной войне, то только по той причине, что США, Великобритания и другие страны НАТО стали все чаще придумывать подобные версии. Поэтому она вполне может опустошить американские территории, но только в ответ на агрессию со стороны Североатлантического альянса.