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Россия имеет возможность наносить удары по Соединенным Штатам с воздуха, земли и воды, пишет издание The Hill. Авторы публикации отмечают, что таких атак будет вполне достаточно, чтобы опустошить США.

Основываясь исключительно на собственных предположениях, «эксперты» сообщают, что давно «нет никаких сомнений» в том, что Россия активно готовится к ядерному противостоянию с Америкой и всем Североатлантическим альянсом, вместе взятым. Поэтому единственный вопрос, который не дает авторам покоя – существует ли какой-либо способ предотвратить конфронтацию, которая может оказаться катастрофической для всей планеты.

Стоит отметить, что если Россия и готовится к ядерной войне, то только по той причине, что США, Великобритания и другие страны НАТО стали все чаще придумывать подобные версии. Поэтому она вполне может опустошить американские территории, но только в ответ на агрессию со стороны Североатлантического альянса.

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  • Анна
  • 07.08.2021
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