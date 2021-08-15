Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в России), захватили в Афганистане военную базу Баграм.

Как сообщается, эта авиабаза находится в 60-ти километрах от Кабула – столицы Афганистана. На протяжении последних 20-ти лет здесь были размещены американские войска. В июле они начали покидать страну в рамках операции по выводу войск США из Афганистана. Закончиться эта операция должна к сентябрю.

Отмечается, что американцы не предупредили афганское правительство об уходе с базы Баграм – они ушли ночью, отключив электричество. В итоге, перед тем, как на базу прибыли военнослужащие Афганистана, на базу напали.

Помимо того, что талибы захватили авиабазу, они также захватили тюрьму в городе, где находится около пяти тысяч заключённых.

Недавно мы сообщали о том, что талибы используют вертолёты Blackhawk. Предполагается, что эти вертолёты были захвачены у правительственных сил вместе с другим американским оборудованием.