Журналист Даниэл Бресслер в публикации издания Suddeutsche Zeitung заявил, что страны Европы вынуждены полностью рассчитывать на США в том, что касается обороны.

По его словам, на то, что Европа не в состоянии сама осуществлять оборону, указали недавние события в Афганистане. К примеру, это можно было наблюдать при проведении эвакуации из Кабула. Журналист заявляет, что без указаний США никто из НАТО не совершил бы и шагу. Ситуация показала, что желания Великобритании, Германии, Франции в том, что касается вывода войск, не особо и важны.

Также Бресслер напомнил о том, что канцлер Германии Ангела Меркель ещё несколько лет назад заявляла, что Европе следует взять больше ответственности в том, что касается обеспечения безопасности собственных стран. Но за прошедшее время в этом направлении совершенно не было сделано никаких изменений. В итоге, если США больше не захотят заниматься Европой, то подвергнут эти страны серьёзному риску.

Недавно мы сообщали о том, что на Украине могут создать военную базу США. Это возможно в том случае, если Украина направит соответствующий запрос, а Вашингтон решил выделить деньги.