Польша осталась в замешательстве после переговоров между Германией и США, которые договорились о достройке «Северного потока – 2».

Политологи отмечают, что в плане выстраивания внешней политики Варшава всегда ориентировалась на Вашингтон. Когда Дональд Трамп занимал должность американского президента, предполагалось, что Польша станет главным хабом для доставки и перераспределения сжиженного газа из США. Ей также позволяли отправлять судебные иски по «СП-2».

Однако после победы Джо Байдена на выборах приоритеты Соединенных Штатов значительно изменились. Теперь их основным партнером стала ФРГ, обладающая наиболее высокими промышленными и экономическими показателями в Западной Европе. Желая установить хорошие взаимоотношения с Берлином, Вашингтон даже отказался от санкций в отношении газопровода. Однако в Польше считают Германию своим основным соперником, поэтому называют действия США предательством.