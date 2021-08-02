Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша осталась в замешательстве после переговоров между Германией и США, которые договорились о достройке «Северного потока – 2».

Политологи отмечают, что в плане выстраивания внешней политики Варшава всегда ориентировалась на Вашингтон. Когда Дональд Трамп занимал должность американского президента, предполагалось, что Польша станет главным хабом для доставки и перераспределения сжиженного газа из США. Ей также позволяли отправлять судебные иски по «СП-2».

Однако после победы Джо Байдена на выборах приоритеты Соединенных Штатов значительно изменились. Теперь их основным партнером стала ФРГ, обладающая наиболее высокими промышленными и экономическими показателями в Западной Европе. Желая установить хорошие взаимоотношения с Берлином, Вашингтон даже отказался от санкций в отношении газопровода. Однако в Польше считают Германию своим основным соперником, поэтому называют действия США предательством.

Вам может понравиться

Оружейное эмбарго в ЦАР играет на руку местным боевикам

Радикалы в ЦАР стремятся не допустить отмены оружейного эмбарго и устраивают новые атаки. Активность остатков «Коалиции патриотов за перемены» связана с попытками не допустить отмены оружейного эмбарго, введенного Совбезом ООН

Гоминиды начали делиться друг с другом знаниями об огне 400 тысяч лет назад

Команда нидерландских исследователей смогла определить, что далекие предки современных людей начали передавать друг другу сведения об огне уже 400 000 лет назад. Согласно их словам, еще до того как на

Бывший украинский министр обороны: РФ может перекрыть Украине доступ к Черному морю небольшими силами

Андрей Загороднюк, экс-руководитель оборонного ведомства Украины, отметил, что РФ способна полностью перекрыть Украине доступ к черноморской акватории даже небольшим количеством кораблей. Согласно его словам, в зону повышенного риска для Украины
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 2 августа – пасмурно, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 августа – переменная облачность, до 23 °C | Королев: погода, 2 августа – ясно, до 36 °C | Подольск: погода, 2 августа – переменная облачность, до 25 °C | Армавир: погода, 2 августа – ясно, до 35 °C |