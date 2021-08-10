Военный эксперт Джон Россомандо опубликовал в The National Interest статью о том, что Соединенные Штаты ждет сокрушительное поражение в будущем.

Согласно его мнению, американская армия сейчас похожа на «бумажного тигра». Ее можно сравнивать с французскими войсками перед нападением нацистской Германии – в 1940 году они пытались воевать по устаревшим тактикам предыдущих войн. Обозреватель считает, что многие командиры из США все еще придерживаются стратегий, разработанных в предыдущем веке.

Специалист уверен, что если Пентагон не проведет обновление командной цепочки в войсках, то в возможной войне с КНР американцы проиграют прямо как в ходе Филиппинской операции, произошедшей около 80 лет назад. Россомандо отметил, что Поднебесная постоянно увеличивает свою военную мощь, поэтому уже не страшится США.