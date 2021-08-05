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Канадские учёные выяснили, из-за какой причины возникает цитокиновый шторм, который зачастую приводит к смерти при тяжёлой форме коронавируса.

Как сообщается, в плазме крови содержится особый белок – галактин-9. Специалисты во время проведения исследования обнаружили, что чем больше этого белка, тем выше вероятность возникновения цитокинового шторма.

В исследовании была изучена плазма крови 120 людей, у которых был выявлен коронавирус. Обнаружилось, что у них уровни галектина-9 были даже выше, чем у людей с подтверждённым диагнозом ВИЧ или онкологии. Как отмечается, в случае этих заболеваний уровень данного белка также превышает норму.

Подведя итог, учёные заявили, что по уровню галектина-9 можно выявлять заболевание коронавирусом, а также прогнозировать тяжесть заболевания.

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