Учёные из Великобритании заявили, что имеющиеся вакцины менее эффективны против индийского штамма COVID-19 по сравнению с другими штаммами.

Специалисты провели исследование и выяснили, что эффективность имеющихся в настоящее время вакцин уменьшилась в ситуации с дельта-штаммом коронавируса. Так, указывается, что ранее эффективность препаратов против COVID-19 составляла 64%. Сейчас же этот показатель опустился до 49%.

Кроме того, упала и эффективность препаратов против развития симптомов заболевания. Так, их эффективность оценивалась в 83%, сейчас же – всего 59%.

Таким образом, было заявлено, что для борьбы с штаммом коронавируса, который был выявлен в Индии осенью 2020 года, может потребоваться разработка новых вакцин.

Недавно учёные сообщили, что новые штаммы коронавируса появляются из-за ослабления мер ограничения. Как было заявлено, новые штаммы начали появляться, когда страны ослабили эти меры.