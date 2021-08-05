читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные из Великобритании заявили, что имеющиеся вакцины менее эффективны против индийского штамма COVID-19 по сравнению с другими штаммами.

Специалисты провели исследование и выяснили, что эффективность имеющихся в настоящее время вакцин уменьшилась в ситуации с дельта-штаммом коронавируса. Так, указывается, что ранее эффективность препаратов против COVID-19 составляла 64%. Сейчас же этот показатель опустился до 49%.

Кроме того, упала и эффективность препаратов против развития симптомов заболевания. Так, их эффективность оценивалась в 83%, сейчас же – всего 59%.

Таким образом, было заявлено, что для борьбы с штаммом коронавируса, который был выявлен в Индии осенью 2020 года, может потребоваться разработка новых вакцин.

Недавно учёные сообщили, что новые штаммы коронавируса появляются из-за ослабления мер ограничения. Как было заявлено, новые штаммы начали появляться, когда страны ослабили эти меры.

Вам может понравиться

Китай заработал на экспорте масок почти $90 млрд за первый год пандемии

Аналитики PIIE определили, что КНР в прошлом году смогла практически в 4 раза увеличить экспорт средств индивидуальной защиты по сравнению с 2019 годом, заработав на их продаже 88 миллиардов 100

Политолог Ищенко рассказал о возможном разрушении Украины

Ростислав Ищенко, российский политолог, решил обсудить возможное разрушение Украины из-за прихода к власти неадекватной элиты. Согласно его словам, государство необходимо, чтобы обеспечивать своим гражданам комфортную жизнь. При ее отсутствии люди

Патриотические политдвижения занимают сильные позиции в Петербурге

Накануне, 2 августа, на брифинге медиагруппы “Патриот” журналист и учредитель издания «Сенсаций.Нет» Александр Фролов озвучил мнение, что патриотические движения имеют сильные позиции в Санкт-Петербурге. В прямом эфире “Патриота” состоялся брифинг,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Королев: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 5 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – переменная облачность, до 33 °C |