читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Швеции была создана первая в мире сталь, которая не содержит углерода.

Обычная сталь является сплавом железа с углеродом и прочими элементами. Однако специалисты компании SSAB создали сталь, которая не содержит углеводородов. Как сообщается, это является прорывом для компании, а также доказывает, что в процессе производства стали можно заметно снизить углеродный след.

Отмечается, что примерно 7-9% от всех выбросов углекислого газа приходится именно на производство стали. Это весьма много. В создании новой стали был задействован водород.

Известно, что компания уже пришла к договоренности с Volvo о продажах стали, но пока что только в тестовом режиме. Если новый материал покажет себя хорошо, что уже к 2026 году начнётся выпуск машин, сделанных из него.

Недавно шведские учёные сообщили об обнаружении мутировавшей версии штамма «Дельта». На данный момент затруднительно сказать, насколько опасен этот вариант вируса.

Вам может понравиться

Шведские ученые обнаружили новую мутацию у штамма «Дельта»

В информационном агентстве SVT Nyheler сообщили, что в Швеции была обнаружена мутировавшаяся версия штамма «Дельта». Ею заразились как привитые, так и не вакцинированные шведы. Отмечается, что 8-9 жителей шведского лена

Археологи нашли на Чукотке три древних поселения эскимосов

Российская археологическая группа в рамках раскопок, проводимых на мысе Дежнева, расположенном на Чукотке, смогла обнаружить сразу 3 древних памятника, ранее неизвестных науке. Исследователи в указанном районе изучали эскимосское поселение Наукан,

Учёные создают новое оборудование для квантовых компьютеров

Учёные со всего мира занялись разработкой нового оборудования, предназначенного для квантовых компьютеров. Благодаря этому можно будет ускорить создание лекарственных препаратов, а также улучшить финансовое моделирование и прогноз погоды. Как сообщается,
  • Анна
  • 20.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – пасмурно, до 21 °C | Королев: погода, 22 августа – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 25 °C |