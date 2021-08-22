В Швеции была создана первая в мире сталь, которая не содержит углерода.

Обычная сталь является сплавом железа с углеродом и прочими элементами. Однако специалисты компании SSAB создали сталь, которая не содержит углеводородов. Как сообщается, это является прорывом для компании, а также доказывает, что в процессе производства стали можно заметно снизить углеродный след.

Отмечается, что примерно 7-9% от всех выбросов углекислого газа приходится именно на производство стали. Это весьма много. В создании новой стали был задействован водород.

Известно, что компания уже пришла к договоренности с Volvo о продажах стали, но пока что только в тестовом режиме. Если новый материал покажет себя хорошо, что уже к 2026 году начнётся выпуск машин, сделанных из него.

Недавно шведские учёные сообщили об обнаружении мутировавшей версии штамма «Дельта». На данный момент затруднительно сказать, насколько опасен этот вариант вируса.