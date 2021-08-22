В информационном агентстве SVT Nyheler сообщили, что в Швеции была обнаружена мутировавшаяся версия штамма «Дельта». Ею заразились как привитые, так и не вакцинированные шведы.

Отмечается, что 8-9 жителей шведского лена Упсала оказались заражены новой разновидностью коронавирусной инфекции. На данный момент времени медики не могут ответить на вопрос о том, заразнее и опаснее ли он обычного штамма. Указывается, что все инфицированные ранее посетили южную часть Испании или Португалию.

Матс Мартинелл, один из исследователей, проводивших тестирование, рассказал журналистам, что существующие вакцины могут оказаться не столь эффективными при противодействии новым вариантам коронавируса. На данный момент времени в Швеции полностью вакцинировались от COVID-19 около 5,1 миллиона человек, то есть больше половины населения страны.