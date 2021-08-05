Концерн «Радиоэлектронные технологии», входящий в Ростех, разработал прибор навигации, предназначенный для парашютистов. Использоваться эта система, как заявила пресс-служба Ростеха, может в ВДВ и МЧС, а также для тушения лесных пожаров.

Разработка представляет собой планшет, закреплённый таким образом, чтобы парашютист мог без проблем его видеть. Как было заявлено, при помощи этого комплекса парашютисты смогут с высокой точностью приземлиться даже в сложных метеоусловиях и при условиях плохой видимости вне зависимости от времени суток. Так, для этого парашютисты будут ориентироваться на показания планшета.

Кроме того, было отмечено, что помимо точности и безопасности разработка расширяет арсенал тактических приёмов как одиночного, так и группового десантирования.

Ранее мы сообщали, что Ростех разработал воздухоочиститель для самолетов, который избавляет от вирусов. Его эффективность составляет более 99%.