Прежнее руководство армии Украины не сумело избавить страну от «военной угрозы», поэтому оно отправилось в отставку и было заменено более «эффективной» командой, рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он пояснил, что новая верхушка ВСУ призвана подготовить Украину к «отражению агрессии» потенциального противника. Также, по словам Арестовича, в ближайшее время в военное руководство страны могут прийти новые люди, которые сумеют подготовить «украинскую военную машину» к ответным действиям на любые угрозы.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский затеял перестановки в армии. Это привело к снятию с должностей Главкома Руслана Хомчака, начальника Генштаба ВСУ, главы Службы внешней разведки, командующего Сил специальных операций и командующего десантно-штурмовых войск.

Эксперты издания «ФАН» считают, что Зеленский просто решил взять под полный свой контроль все силовое направление. Он назначил на ключевые посты военнослужащих, которые будут вбивать в сознание украинских солдат ненависть к России и жителям Донбасса. Учитывая неадекватность главы государства, можно ожидать весьма неприятных последствий подобных его действий.