Соединенные Штаты в последние годы все чаще организовывают провокации у морских границ России, объясняя свои действия «борьбой за свободу судоходства». Китайский портал Sohu рассказал об эпизоде, в котором Россия ответила на регулярное появление американских эсминцев у своих рубежей.

Авторы поясняют, что речь идет о маневрах в Беринговом проливе, практически у границы территориальных вод США. Россия задействовала в них не только корабли, но и боевые самолеты, мгновенно обратив на себя внимание Вашингтона.

На все возмущения, доносящиеся с территории Соединенных Штатов, российские военные ответили лишь одной короткой фразой: «Не нервничайте, это свободная навигация».

Такой зеркальный ответ продемонстрировал, что РФ намерена бороться с американскими провокациями и проводить собственные крупные учения у границ США. Рано или поздно они все же должны понять, что свобода судоходства – это не всегда хорошо.

Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что в июле НАТО проводил учения в Черном море, в которых задействовали корабли и самолеты 30 государств. Это могло создать весьма опасную ситуацию в регионе и даже привести к началу большой войны.