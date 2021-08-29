После провала в Афганистане западные политики должны были понять, что именно так будут заканчиваться любые попытки навязать другим государствам свой образ жизни и политический уклад. В таком духе высказался президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Его слова цитирует вьетнамское издание Soha, которое также рассказывает о действиях РФ после вывода войск НАТО из Афганистана.

Полное спокойствие на фоне хаоса

Авторы публикации, эксклюзивный перевод которой представляет портал Discover 24, пишут, что после захвата власти в стране талибами (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) Россия не скрывала своего желания расширить влияние в регионе. Однако она заявила, что вмешиваться в боевые действия на территории Афганистана точно не собирается.

Сразу после падения Кабула российский лидер провел ряд переговоров. На фоне хаотичного бегства Соединенных Штатов его действия выглядели весьма спокойными и солидными. Путин связался по телефону с лидерами Италии, Ирана и Франции, а также государств Средней Азии, для которых власть талибов является не слишком хорошей новостью – Таджикистана и Узбекистана.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов 15 августа заявил, что дипмиссия работает в штатном режиме и никаких проблем не предвидится. Позже он подтвердил это, сообщив, что в здании посольства «завяли цветы», а в остальном ничего страшного не произошло.

Подобное спокойствие показало всему миру, что РФ готова к урегулированию ситуации в Афганистане. Также оно продемонстрировала, что дипломатические рейды РФ, предпринятые ранее, внутренне подготовили ее к приходу к власти «Талибана».

Июльские встречи

«Талибан» остается в России запрещенной террористической организации, однако в июле она организовала встречу с лидерами радикального движения. Это вполне логично, так как РФ отвечает за ОДКБ, отдельные страны которой подвержены риску нападения новых афганских властей.

На встрече талибы заверили российское руководство, что они не собираются атаковать Таджикистан, Киргизию или Узбекистан (последний не входит в ОДКБ, но от ситуации в этом государстве во многом зависит безопасность РФ).

Несмотря на эти заверения Россия начала серию учений в государствах Средней Азии. Она прекрасно понимает, что обещания обещаниями, но талибы, умеющие только воевать, через некоторое время вполне могут попытаться распространить свое влияние на Узбекистан и Таджикистан. Именно поэтому маневры с применением бронетехники и стрельбами проводились практически на самой границе с Афганистаном.

Авторы публикации напоминают, что Россия имеет печальный опыт войны в Афганистане 1979–1989 годов. Поэтому она не попытается занять место США внутри этой страны, а будет воздействовать на талибов дипломатическими методами. К чему это приведет, пока неизвестно. Но ясно одно – Владимир Путин прекрасно понимает, что доверять обещаниям «Талибана» не стоит. Поэтому он будет и дальше инвестировать ресурсы в разведывательные службы и силовые структуры, чтобы обеспечить максимальную безопасность государств Средней Азии.