Собирая компьютер для игр, лучше сразу выбирать мощную конфигурацию. Современные видеоигры предъявляют достаточно серьезные требования к железу, причем имеет смысл выполнить их уже при покупке, чтобы через несколько недель не затевать апгрейд.

Одна из главных особенностей игровых ПК – это высокая производительность, благодаря которой девайс можно использовать не только для развлечений. Помимо этого, он подойдет всем, кому нужно постоянно или на разовой основе работать с графикой, осуществлять трехмерное моделирование, монтировать, редактировать или создавать новый видеоконтент. То есть, вы получаете универсальную машину, которая обеспечит эффективное решение любых задач, независимо от их сложности.

Выбор видеокарты

Главным компонентом любого игрового компьютера является видеокарта, которая обеспечивает возможность наслаждаться эффектной графикой и всеми эффектами, заложенными в игру разработчиками. Лучше всего выбирать самую новую и самую быструю «видюху», однако такая обойдется слишком дорого.

Если цена имеет значение, но все же хочется хорошего качества графики в играх, можно обратить внимание на графические адаптеры среднего уровня. В качестве примера можно привести AMD Radeon RX 5700 Dual или Nvidia GeForce RTX 2060 Super Aero ITX.

Дорогая, но гораздо более производительная конфигурация, которая практически ни в чем не ограничивает геймера, будет включать в себя мощные видеокарты Radeon RX 6900 XT либо GeForce RTX 3090 Turbo. Каждая из них обходится примерно в 3-4 раза дороже упомянутых выше.

Объем видеопамяти для комфортной игры – от 24 до 32 Гб. Чтобы сэкономить, можно остановиться и на 8 гигабайтах, однако в этом случае апгрейд потребуется гораздо быстрее.

Процессор и оперативная память

Производительность и быстродействие зависят не только от видеокарты, но и еще и от процессора. Сразу отметим, что для игр бюджетный вариант не подойдет вообще – лучше сразу приобретать решения среднего или высокого уровня. То есть, если это Intel, то начинать нужно как минимум с Core i3-9100F, а если AMD, то с AMD Ryzen 3 Pro 3200GE. Оптимальными же вариантами будут Intel Core i7-10700F и AMD Ryzen 7 3700X.

Объем оперативной памяти выбирается по простому принципу – чем больше, тем лучше. Впрочем, для комфортной игры без периодических зависаний или глюком будет вполне достаточно двух планок по 16 Гб формата DDR4.

Внутренний накопитель

От накопителя зависит скорость загрузки операционной системы, игрушек, других приложений и файлов, поэтому идеальным вариантом является приобретение SSD размером от 1 терабайта. Но сразу стоит отметить, что это довольно дорогое удовольствие. Для экономии можно ограничиться связкой SSD+HDD. В данном случае система будет быстро загружаться с твердотельного накопителя, а игра – уже с жесткого диска. Можно ставить и обычный HDD, однако высоких скоростей от него ждать точно не приходится.

Выбор операционной системы

Самая простая задача, так как ничего лучше Windows 10 для игр пока не существует. Эта система предусматривает возможность использования DirectX 12, да и подавляющее большинство игр адаптируется именно под нее.

Без наличия опыта в подборе компьютерных конфигураций имеет смысл обращаться к профессионалам, которые разбираются в процессорах, видеокартах и прочих комплектующих. Они помогут выбрать все элементы будущего ПК таким образом, чтобы он отвечал требованиям по производительности, по скорости работы и качеству графических эффектов, а также по цене.