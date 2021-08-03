В издании Shafaq News, сославшись на арабские средства массовой информации, отметили, что Иран осуществил переброску ЗРК С-300, купленных у РФ, в южную провинцию Бушер из-за угрозы воздушной атаки.

Ранее в Израиле, Британии и Соединенных Штатах решили обвинить Иран в том, что он якобы атаковал танкер возле побережья Омана. В Тегеране отрицают свою причастность к данному инциденту. В столице состоялась встреча между Ибрагимом Раиси, иранским лидером, а также руководителями дипломатического и оборонного ведомств, в рамках которой были обсуждены последствия недавней атаки на израильское судно для страны.

В информационном агентстве Al-Jarida сообщили, что Израиль уже составил список иранских объектов, которые должны быть уничтожены в ответ на нападение на танкер. Указывается также, что Тель-Авив активно консультируется с Вашингтоном в плане проработки совместных действий на провокации со стороны Ирана.