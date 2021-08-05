Министр обороны Сергей Шойгу вспомнил советские планы по строительству в Сибири крупных городов и заявил о необходимости реализации такого проекта. Он отметил, что новые мегаполисы вполне могут стать крупными центрами экономики, промышленности и научных разработок.

На встрече с учеными Сибирского отделения РАН Шойгу пояснил, что в регионе необходимо построить от 3 до 5 городов с населением от 300 тысяч до миллиона жителей. Причем каждый из этих мегаполисов должен быть ориентирован на конкретную сферу деятельности.

По словам Шойгу, в Советском Союзе строили такие планы, однако взялись за них слишком уж поздно. Буквально через несколько лет СССР развалился, поэтому проект пришлось закрыть из-за отсутствия финансирования и множества свалившихся на Россию проблем.