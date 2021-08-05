Самые интересные места в Стокгольме

Столица Швеции – удивительное место, где живописная красота природы гармонично сочетается с рукотворными достопримечательностями. Стокгольм хранит отголоски древней истории, начиная с XIII века (старинные храмы, дворцы, музейные экспонаты). Здесь же вы увидите и современные объекты в футуристическом стиле (как например, «Глобен Арена» в виде огромного шара). Чтобы посетить самые интересные места в городе, пожалуй, не хватит и нескольких дней.

Музей «Васа»

Хотели бы вы оказаться на настоящем средневековом корабле? Такая возможность есть у всех посетителей морского музея «Васа», главным экспонатом которого является одноименный парусник, спущенный на воду в 1628 году. Размеры деревянного судна впечатляют до сих пор: 62 м в длину, 11,7 м в ширину, 52 м в высоту.

Королевский корабль строился для военных целей. На борту располагались 64 пушки. При этом парусник еще и выглядел роскошно, его украшал не один десяток скульптур из дерева. Он должен был стать гордостью Шведского флота и грозой врагов государства. Однако ему не суждено было бороздить морские просторы. Корабль Васа затонул в тот же день, когда отправился в свое первое плавание.

Удивительно то, что пролежав на морском дне более 300 лет, в 1961 году почти полностью сохранившийся парусник был поднят на поверхность. Уцелели даже его паруса.

Королевский дворец

Один из главных символов Швеции – королевский дворец в Стокгольме. Он расположен в центральной части на острове Стадхольмен, в том месте, где в XIII веке и был основан город.

Строительство королевской резиденции в стиле барокко было завершено в 1760 году. Величественное семиэтажное здание вмещает в себя более 600 комнат с великолепными интерьерами.

Здесь до сих пор проводит аудиенции и торжественные приемы правящий король. При этом в обычные дни дворец открыт для туристических экскурсий, и вы можете пройтись по его залам.

В королевском дворце размещается сразу несколько музеев:

Сокровищница, где хранятся подлинные символы монаршей власти (украшенные золотом и инкрустированные бриллиантами короны, скипетры, мечи);

Оружейная палата, в которой кроме воинских доспехов и оружия выставлены экипажи и наряды представителей королевской династии;

Музей античности, созданный королем Густавом III, большим ценителем античного искусства;

Музей «Три короны», где вы познакомитесь с историей существовавшего когда-то на этом месте одноименного замка и многими историческими экспонатами.

Кунгстрэдгорден

Кунгстрэдгорден, или Королевский сад, красивейший парк в центре Стокгольма. Его история начинается с XV века, правда тогда здесь располагался огород для королевского стола. Как общедоступный парк он был открыт в 70-х годах XVIII столетия.

Облагоророженная территория в теплое время года утопает в зелени и служит не только для прогулок жителей и гостей города, но и для проведения концертов на открытом воздухе. В майские дни здесь можно любоваться розовыми облаками цветущей сакуры. Зимой в парке заливают каток и проводят Рождественские ярмарки.

Исторические достопримечательности данного места – памятники двум королям (Карлу XII и Карлу XIII) и установленный с 1873 года прекрасный бронзовый фонтан Молин.

Церковь Риддархольмена

Темный ажурный шпиль церкви Риддальхомена виден с разных точек старой части Стокгольма. Это старейшее религиозное строение королевства, ведущее свою историю с XIII века. Здание из красного кирпича выглядит строго, но изящно, как и его внутреннее убранство.

Церковь Риддальхомена на протяжении многих веков служит усыпальницей для королей и членов их семей. На стенах здесь можно увидеть десятки рыцарских гербов. Они принадлежали скончавшимся представителям ордена Серафимов. Существует традиция: в день похорон кавалера ордена герб вывешивается в храме, а церковные колокола звонят ровно час, начиная с полудня.

Музей под открытым небом Скансен

Знаете ли вы, что первый в мире музей под открытым небом был создан в Швеции в конце XIX века? Скансен – так он называется, стал воплощением мечты этнографа Артура Хазелиуса. Он хотел бы сохранить национальный колорит своей Родины, ее традиции, историю и архитектуру. В результате получилась «Швеция в миниатюре».

В Скансене вы увидите старинные дома, церкви, мельницы, привезенные из разных уголков страны. Здесь воссоздан дух городских и рабочих кварталов. Можно зайти в домики и окунуться в атмосферу, в которой люди жили более ста лет назад. Или посетить фабрику и увидеть станки, на которых работали в то время.

По вымощенным улицам ходят люди в национальных шведских костюмах. В мастерских работают ремесленники (гончары, кузнецы, стеклодувы, пекари).

Есть тут и зоопарк, в котором собраны животные, обитающие на территории Швеции.

Музей Юнибакен

Самое сказочное место в Стокгольме – музей Юнибакен. Большая часть его экспозиций посвящена творчеству знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен. Конечно же, больше всего здесь понравится детям. Ведь на поляне Сказок можно зайти в сказочные домики, буквально сошедшие со страниц известных книг.

Во второй зоне музея вас ожидает поездка на удивительном поезде, путь которого проходит мимо «книжных страниц» – макетов, созданных по иллюстрациям к сказкам. Во время поездки посетители слушают рассказ аудиогида о каждой декорации.

В третьем зале воссоздан дом Пеппи Длинный Чулок, где разрешается бегать, прыгать и веселиться.

Дополнить яркие впечатления можно посещением ресторанами с вкуснейшими десертами, сувенирного и книжного магазина, где продаются издания на разных языках.

Нобелевский музей

Знаковое место в Стокгольме – музей Нобеля. Гениальный ученый, изобретатель, живший в XIX веке, завещал свое состояние на учреждение премии. Ее выплачивают выдающимся личностям, которые сделали весомый вклад в развитие разных сфер человеческого общества. Нобелевская премия обрела всемирную известность, а ее лауреатами стали сотни ученых, деятелей культуры и искусства, политиков из самых разных стран.

В музее вас ждет знакомство с фактами из жизни Альфреда Нобеля. Здесь можно увидеть принадлежавшие ему вещи. В выставочных залах представлены и экспонаты, связанные с каждым из лауреатов премии. Портреты этих великих людей вы тоже можете увидеть, но для этого надо будет взглянуть наверх. Плакаты с их изображением двигаются под самым потолком по специально подвешенным канатам.

Источник информации о достопримечательностях Стокгольма: https://extraguide.ru/sights/.