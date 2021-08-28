На форуме «Армия-2021» среди множества нового вооружения были представлены также новейшие российские беспилотники.

Как было заявлено, они разрабатывались с использованием передовых технологий, и являются образцами самой современной техники, ни в чём не уступая западным разработкам. Так, отмечается, что компания «Кронштадт» занимается производством сразу нескольких типов беспилотников.

В частности, компания выпускает «Орион», который уже находится на вооружение ВКС России. Данные беспилотники стоят намного меньше самолётов и вертолётов, но способствуют сохранению жизни пилотов. Также был представлен беспилотный вертолёт, который был разработан с участием специалистов научно-производственного предприятия «Стрела». Вертолёт производится в пожарной версии, он отличается компактностью, а его взлётная масса составляет 450 кг.

Кроме того, был отмечен тяжёлый разведывательно-ударный БПЛА «Сириус». Минобороны РФ лишь несколько дней назад подписало контракт на его поставку. Также отмечается и беспилотник «Альтиус», который в скором времени получат ВКС РФ.

Недавно мы сообщали о том, что на форуме «Армия-2021» был представлен опытный образец самолета УТС-800. Как было заявлено, данная модель имеет хорошие перспективы.