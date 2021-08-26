Уральский завод гражданской авиации на форуме «Армия-2021» продемонстрировал опытный образец самолета УТС-800. Сообщается, что эта учебно-тренировочная воздушная машина впервые показана широкой публике.

По словам экспертов, у данной модели самолета имеются хорошие перспективы. В настоящий момент возникли некоторые сложности с разработкой Як-152, который должен был стать основной воздушной машиной для тренировок личного состава российской авиации. Теперь его место вполне может занять УТС-800.

Этот самолет построен на турбовинтовом двигателе ВК-800С. Он способен разгоняться до 460 километров в час (крейсерская скорость – 360 км/ч). На ноябрь текущего года запланирован первый полет опытного образца.

Самолет Як-152 несколько легче УТС-800. Также он выигрывает в скорости, которая может достигать 500 км/ч. Однако с момента первого полета в 2016 году было создано лишь несколько опытных образцов данной машины.