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Представители датских ВМС сообщили, что неподалеку от острова Сехеро на атомной подлодке «Орел» российского ВМФ произошла поломка, из-за чего АПЛ потеряла ход.

Данная информация была размещена во вторник, 3 августа. Субмарина дрейфовала со скоростью полтора узла по направлению к берегам Дании. Чтобы доставить неисправную подводную лодку на базу, планировалось отправить к ней буксирный корабль «Алтай», однако экипаж смог самостоятельно разобраться со всеми неполадками.

На канале «Военный обозреватель» в Telegram появилось несколько фотографий АПЛ, когда она находилась в дрейфе. На данный момент времени «Орел» плывет вдоль норвежского побережья. Подлодка возвращается из Санкт-Петербурга, где ранее прошел основной парад, посвященный Дню Военно-морского флота.

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