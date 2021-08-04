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Российский турист, который отдохнул в Крыму и Турции, сравнил затраты на отдых. Своими наблюдениями он поделился на платформе «Яндекс. Дзен».

Так, отмечается, что в Крыму мужчина побывал этим летом, а в Турции – в 2017 году. Поэтому, чтобы сравнение цен на отдых было корректным, он совершил перерасчёт цен по актуальному курсу. Подведя итоги, путешественник выяснил, что траты на отдых для жителей России практически не изменились – за прошедшее время и рубль, и турецкая лира просели примерно одинаково.

Говоря о затратах на отдых, мужчина отметил, что стоимость жилья практически одинакова. Так, в Турции ночь в бюджетном отеле обойдётся в 1,2 тысячи рублей, в Крыму на 100 рублей дороже.

Питание и проезд в Стамбуле дешевле, так же, как и посещение достопримечательностей. Также турист отмечает, что в Турции более высокий уровень комфорта. Таким образом, отдохнуть в Турции для российского туриста выйдет дешевле и комфортнее, чем на родине.

Недавно в Турции призвали закрыть границы для российских туристов. Как было заявлено, именно они виноваты в ухудшении эпидемиологической обстановки в стране.

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