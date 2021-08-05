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Жители крупных городов за последние полгода стали употреблять меньше шоколада.

Как сообщается, год назад доля шоколада в корзинах покупателей составляла 21%. Сейчас же шоколад присутствует только в 13% корзин. Предполагается, что это связано с ростом стоимости шоколада. Впрочем, по стране спрос на шоколад практически не изменился.

Специалисты «Сбермаркета» отметили, что стоимость шоколада выросла больше, чем на 25% за год. Кроме того, отмечается, что россияне стали больше употреблять протеинового печенья, батончиков, а также леденцов без сахара.

В целом россияне стали употреблять меньше не только шоколада, но и других сладостей. В 2019 году потребление кондитерских изделий составило 25 килограмм на одного человека. Уже в следующем году этот показатель снизился до 24 килограмм. Специалисты предполагают, что к концу этого года показатель упадёт ещё на один килограмм.

Ранее мы сообщали о том, что пандемия коронавируса снизила количество людей, которые соблюдают здоровый образ жизни. Впрочем, снизилось и число людей, которые предпочитают нездоровый образ жизни.

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