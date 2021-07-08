Количество россиян, которые ведут здоровый образ жизни, заметно уменьшилось во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

Сообщается, что в 2019 году ЗОЖ соблюдали 12% россиян старше 15 лет. Это примерно 14,5 миллиона человек среди всех россиян. Уже в следующем году о том, что ведут здоровый образ жизни, сообщили 8,9% участников опроса, или около 10,8 миллиона человек.

В опросе участвовали 60 тысяч домохозяйств. Отмечается также, что снизилось и количество людей, предпочитающих нездоровый образ жизни. Так, если в 2019 году таких людей было 50,1%, то в 2020 году этот показатель составил уже 33,5%.

В среднем, как было отмечено, россияне предпочитают не сильно себя ограничивать, но и не позволяя чрезмерно лишнего.

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