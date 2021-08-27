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С 1 сентября в России начинает действовать ряд новых законов.

В частности, они касаются студентов. Они смогут обучаться сразу по двум специальностям. Кроме того, вводится обязательная предзащита диссертаций. Для молодёжи введут «Пушкинские карты», предназначенные для трат на культурные мероприятия.

Некоторые изменения ожидают и автолюбителей. Так, они получат возможность оформить в собственность гаражи и землю под них бесплатно, кроме того, смогут обжаловать штрафы, полученные с дорожных камер, дистанционно. Также сообщается, что за перевозкой опасных грузов в автобусах и фурах можно будет наблюдать через спутниковую навигацию.

Молочную продукцию с 1 сентября нужно будет обязательно маркировать, если срок годности составляет более 40 суток.

Кроме того, с поезда с 1 сентября нельзя будет высадить заболевшего пассажира.

Недавно мы сообщали о том, что российские пенсионеры в сентябре смогут получить новую выплату. Она составляет 10 тысяч рублей и является единоразовой.

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