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Российская кинологическая федерация рассказала, в честь каких книжных героев владельцы собак чаще всего дают клички своим питомцам. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Выяснилось, что чаще всего своим питомцам выбирают кличку Алиса. В России, согласно имеющейся информации, 2099 собак под таким именем. На следующем месте кличка Гамлет, которую выбрали 640 владельцев собак, а на третьем – Шерлок, так назвали 546 собак. Также в первую десятку самых популярных кличек для собак вошли такие имена как Джульетта, Ромео, Питер Пен, Остап, Бонд, Дориан и Винни.

Президент РКФ Владимир Голубев отметил, что владельцы собак часто выбирают имена книжных героев в качестве кличек. Он советует не брать длинные и сложные имена или задуматься над вариантами сокращения длинной клички. Кроме того, нужно учитывать возможность для собаки распознать свою кличку среди остальных слов.

Учёные недавно выяснили, что собаки способны распознать ложь человека. Ранее считалось, что на это способны лишь приматы.

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