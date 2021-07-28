Учёные во время исследований с участием собак выяснили, что они понимают обман.

Как отмечается, долгое время считалось, что животные не способны распознать ложь. Впоследствии в ходе исследовании было предположено, что нечеловеческие приматы способны выявлять ложь и у них есть теория разума. Однако эти предположения касались только приматов, а не других животных.

Эксперименты с собаками были проведены в три этапа. В первом участвовали 120 собак 36 пород, во втором – 60 собак, в третьем – 80 собак. Всем животным было от 5 месяцев до 14 лет. В комнате вместе с животными находились две непрозрачные миски, одна из которых была пустой, а другая с угощением.

Незнакомый собаке человек показывал, где лежит лакомство, завоёвывая так доверие. Далее другой незнакомец переносил еду в другую миску, а первый человек наблюдал за этим, либо выходил из комнаты. После этого этот человек вновь показывал собаке, где лежит лакомство. Выяснилось, что если человек в комнате отсутствовал, то собаки его совет игнорировали. Также его игнорировали, если человек видел перемещение еды и пытался убедить животных, что в действительности лакомство в пустой миске.

Ранее мы сообщали, что собаки, в отличие от волков, с рождения могут понимать жесты человека и устанавливать с ними зрительный контакт. Это выяснили американские специалисты в рамках исследования.