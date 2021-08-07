Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале 6 августа высказался насчёт МБР «Сармат».

Разработкой ракеты занимается Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева. Серийным производством ракеты займётся Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»). Как отмечается, недавно глава Минобороны России Сергей Шойгу во время посещения «Красмаша» сообщил о лётных испытаниях «Сармата». Согласно его заявлению, они запланированы уже на этот год. Завершение испытаний должно быть осуществлено в 2022 году, после чего ракета поступит в эксплуатацию.

Как сообщил Рогозин, коллектив «Красмаша» действительно бьётся за «Сармаш». Это объясняется тем, что в ближайшие десятилетия именно это оружие сможет обеспечить гарантию мирной жизни россиян.

Недавно авторы американского издания 19FortyFive заявили, что “Сармат” может преодолеть противоракетную оборону США. Было заявлено, что такая ракета способна уничтожить территорию размером с Англию.