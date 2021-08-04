Группа физиков из США, работающая с детектором STAR коллайдера RHIC, смогла обнаружить еще одну форму материи, существование которой было раскрыто еще восемь десятилетий назад.

Согласно словам специалистов, им удалось доказать, что вещество может формироваться прямо из световых частиц, а магнетизм в условиях вакуума изгибает поляризованные фотоны. Основным открытием же стала информация о возможности получения пар позитронов и электронов путем столкновения друг с другом фотонов энергии, являющихся квантовыми частицами света.

Отмечается, что возможность трансформации света в материю была предсказана еще Альбертом Эйнштейном, который вывел уравнение E = mc2. Оно указывает на то, что масса, материя и энергия являются взаимозаменяемыми элементами.