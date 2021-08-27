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С начала 2021 года Россия существенно усилила военное присутствие в Крыму, говорится в докладе главного разведывательного управления при украинском военном ведомстве. В этом документе также сообщается, что РФ ежегодно наращивает силы на полуострове.

Это означает, говорит руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, что Крым превращается в угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Именно затем Россия и затеяла процесс воссоединения. Ведь его выгодное геополитическое положение дает возможность контролировать все без исключения страны Причерноморья.

Глава разведывательного ведомства также произнес несколько фраз, ставших стандартными на выступлениях практически любого представителя современной украинской власти. Он заявил, что Киев намерен «бороться за деоккупацию Крыма», а также пообещал, что «преступники, захватившие полуостров, будут «наказаны».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что крымчане чуть ли не со слезами счастья будут встречать вернувшиеся к ним украинские власти. Российские эксперты тогда заявили, что украинский лидер просто выдает свои фантазии за действительное.

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