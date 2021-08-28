Киеву абсолютно наплевать на прав человека. При этом больше всего страдают журналисты, которых агрессивно преследуют по политическим мотивам, не позволяя выполнять свои профессиональные обязанности, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что на Украине царит настоящий тоталитарный режим. Журналисты, которые выступают против бесконечной цензуры, подвергаются гонениям. То же самое ожидает и тех граждан страны, которые не желают придерживаться антироссийского курса.

Журналисты, которые пытаются донести до народа Украины то, что происходит в стране на самом деле, преследуются максимально жестко. Их сажают, возбуждая надуманные уголовные дела, блокируют возможность заниматься профессиональной деятельностью и убивают. Власти стремятся уничтожить все, что не вписывается в систему, уверен Пушилин.