Учёные установили, что фенофибрат может подавлять размножение коронавируса. Об этом сообщает издание Frontiers in Pharmacology.

Так, этот препарат является непатентованным средством, которое снижает уровень холестерина. Учёные выяснили, что он способствует снижению скорости распространения коронавируса примерно на 70%, а также понижает его остроту. Отмечается, что препарат доступен и безопасен, его используют для лечения расстройств обмена веществ, а также при диабете и подагре.

Однако эффективность против коронавируса на данный момент было доказана только на культурах клеток. Специалисты считают, что успешные исследования на культурах клеток открывают дорогу для того, чтобы начать клинические испытания с участием добровольцев с коронавирусом.

Специалисты недавно выяснили, что служит причиной осложнений при заболевании коронавирусом. Как выяснилось, тяжесть заболевания зависит от уровня особого белка в крови человека.