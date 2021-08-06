Главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы возглавят процесс разработки новых санкционных мер против «белорусского режима» за спровоцированный миграционный кризис. Они договорились об этом в ходе видеоконференции в режиме онлайн.

Наиболее жесткий кризис вспыхнул в Литве, в которую с территории Белоруссии проникло рекордное количество нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Они сейчас содержатся в лагерях на границе. Нелегалы постоянно пытаются организовывать бунты, которые с трудом пресекаются силовыми структурами страны.

Пресс-служба правительства Эстонии заявила, что все государства Прибалтики объединятся, чтобы противостоять волне мигрантов, которые в основном переходят границу с белорусской территории. Также она отметила, что необходимо наладить общение с государствами, жители которых бегут в Европу.