Стремительный подъем национализма в республиках СССР стал причиной того, что они не имели никакой самостоятельности. Любое решение нужно было согласовывать с центральными властями, что требовало немало времени и не имело никакого смысла. Об этом рассказал Валерий Паульман, занимавший в Советском Союзе пост министра труда и социальных вопросов.

Он пояснил, что до этого был главой Госплана Эстонской ССР. Чтобы реализовать какие-то планы, разработанные в республике, ему приходилось сразу же связываться с Москвой и согласовывать все детали. По словам Паульмана, от этого страдали и в буквальном смысле «выли» и остальные республиканские структуры.

В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия центральная власть в СССР была сильно ослаблена, что привело к подъему националистических движений в республиках. Именно это спровоцировало распад СССР, который в Беловежской пуще зафиксировали президенты России, Украины и Беларуси Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич.