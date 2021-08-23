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Глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в интервью YouTube-каналу “Украина.ру” рассказал о том, что думают о своих соседях простые жители Польши.

По его словам, у поляков нет тёплых чувств к соседям. Кочетков отмечает, что у поляков есть какие-либо претензии буквально ко всем, с кем они граничат. К примеру, в Польше всё ещё разбираются со словаками в том, кто именно является агрессором. Так, он отметил, что в 1939 году Словакия, являющаяся союзницей гитлеровской Германии, забрала в Польше то, что поляки вместе с фашистами забрали годом ранее. Эту ситуацию, по словам Кочеткова, можно назвать типичным примером того, как поляки относятся к своим соседям.

Немало претензий у поляков и к немцам, и к русским, и к литовцам. По словам Кочеткова, польский антисемитизм и польская русофобия являются неисчерпаемыми, так как они являются частью польской самоидентичности.

Недавно политолог Витольд Сокала заявил, что Польша уже давно мечтает нанести по России сокрушительный удар, но это не в интересах США. Кроме того, Польша испортила отношения с Америкой из-за критики принятых решений по “Северному потоку-2”.

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