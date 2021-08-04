Президент Украины Владимир Зеленский врет, когда говорит о наличии в стране запасов «европейского газа», заявил политолог Дмитрий Корнейчук. Он пояснил, что Киев использует «российский газ из транзитной трубы», который после запуска «Северного потока-2» закончится.

Как только это произойдет, Украина останется и без газа, и без отопительного сезона, уверен политический обозреватель.

«Нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся», — заявил Корнейчук.

Зеленский постоянно говорит о готовности к отопительному сезону, о наличии в подземных хранилищах голубого топлива из Европы, но все это ложь. Украина все последние годы использовала газ из ГТС, но ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» положит этому конец. Даже если Россия и сохранит транзит, то это будут мизерные объемы, которые вряд ли спасут страну.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не намерен вести переговоры с Зеленским по вопросам транзита газа через Украину.