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Натовские корабли, которые организуют совместные с Киевом учения в Черном море, организуют провокации против России, что является главной опасностью, уверен специалист Бюро политического анализа Владимир Ераносян. По его словам, главной целью Альянса является получение разведывательных данных.

Так, корабли НАТО проверяют, как Россия будет реагировать на те или иные действия, отслеживает российские самолеты, оценивают работу средств противовоздушной обороны, развернутых на территории Крымского полуострова. Они «прощупывают» РФ, ищут слабые места в обороне.

По мнению Ераносяна, Россия должна постоянно держать на мушке натовские корабли, а также следить за сухопутными подразделениями, которые также задействуются в маневрах. Они тренируют диверсионные операции, поэтому важно наблюдать за их учениями и делать соответствующие выводы.

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