Поисковая группа, созданная Министерством обороны, занимается на Камчатке поиском обломков американских самолетов, сбитых в ходе сражений Второй мировой войны. Агентство ТАСС рассказало, каким образом осуществляются подобные поиски.

В южной части Камчатки американцами было потеряно довольно много самолетов. Воздушные машины использовались для бомбардировок японских островов Шумша и Парамушир и довольно часто попадали под удары противника. В этом случае они либо падали, либо выходили из строя и после посадки уже не могли взлететь.

Исследователи обнаруживают обломки и производят их идентификацию. Для этого нужно внимательно осматривать буквально каждый кусок металла, стремясь найти проставленные на заводе номера, названия компаний-производителей, пометки на двигателях, другие мелкие детали.

Поиск самолетов выполняется для того, чтобы всеми силами сохранить память о той страшной войне. Чем больше будет в руках у человечества информации о событиях 1939-1945 годов, тем выше шансы, что подобные войны больше никогда не повторятся.