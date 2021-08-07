Валерий Евдокимов, российский военный, который погиб во время спасения подростка в Приднестровье, будет представлен к государственной награде.

Отмечается, что военный вместе со своей семьей отдыхал на речном побережье неподалеку от населенного пункта Кицканы, когда услышал детский крик. Вскоре он заметил в воде тонущего ребенка и бросился на его спасение. Ему удалось вытолкнуть мальчика к берегу, однако у него не осталось сил на то, чтобы выплыть самому. Его тело позднее было обнаружено в трехстах метрах от места инцидента.

У погибшего осталась супруга и двое несовершеннолетних детей. Майор Алексей Крашенников заявил, что военнослужащего представят к госнаграде, а его семье будет оказана вся необходимая финансовая и психологическая помощь.