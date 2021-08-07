Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Валерий Евдокимов, российский военный, который погиб во время спасения подростка в Приднестровье, будет представлен к государственной награде.

Отмечается, что военный вместе со своей семьей отдыхал на речном побережье неподалеку от населенного пункта Кицканы, когда услышал детский крик. Вскоре он заметил в воде тонущего ребенка и бросился на его спасение. Ему удалось вытолкнуть мальчика к берегу, однако у него не осталось сил на то, чтобы выплыть самому. Его тело позднее было обнаружено в трехстах метрах от места инцидента.

У погибшего осталась супруга и двое несовершеннолетних детей. Майор Алексей Крашенников заявил, что военнослужащего представят к госнаграде, а его семье будет оказана вся необходимая финансовая и психологическая помощь.

Вам может понравиться

Премьеры прибалтийских государств высказались за расширение санкций против Беларуси

Главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы возглавят процесс разработки новых санкционных мер против «белорусского режима» за спровоцированный миграционный кризис. Они договорились об этом в ходе видеоконференции в режиме онлайн. Наиболее

Госдеп США разыскивает бутылку виски за 6000 долларов, подаренную Помпео в Японии

Американский Госдеп вплотную занялся поисками бутылки виски почти за 6 тысяч долларов. Согласно отчету Федерального реестра Соединенных Штатов, она была преподнесена экс-госсекретарю Майку Помпео в Японии, однако сам он заявляет,

Sohu: Британия в очередной раз опозорилась при попытке “наказать” Россию за Defender

На протяжении нескольких последних лет Великобритания все чаще пытается бросить вызов России. Но каждый раз все заканчивается для неё очередным позором, пишут авторы китайского издания Sohu. Они возвращают читателей в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 15 °C | город Мытищи: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 7 августа – пасмурно, до 35 °C | Подольск: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 28 °C | Армавир: погода, 7 августа – облачно с прояснениями, до 35 °C |