Археологи обнаружили четыре древних цветочных букета, возраст которых оценивается примерно в 1800 лет.

Как сообщается, учёные проводили исследование туннеля, который расположен в Мексике под пирамидой в разрушенном городе Теотиуакан. По предположению учёных, найденные букеты являлись подношением богу Кецалькоатлю, который, по легендам, подарил древним местным жителям кукурузу.

Букеты были связаны веревками из хлопка. Отмечается, что, несмотря на возраст, который оценивается в 1,8-2 тысячи лет, цветы весьма хорошо сохранились.

Специалисты указали, что находка и проведённые исследования говорят о том, что в этих местах в древности проводили ритуалы и теперь нужно выяснить, кто именно в них участвовал. Кроме того, букеты позволят выяснить, какие растения здесь произрастали раньше.

Недавно мы сообщали о найденной на Оркнейских островах древесине, возраст которой оценивается в 5 тысяч лет. Несмотря на то, что дерево в достаточно плохом состоянии, учёные надеются выяснить его происхождение.