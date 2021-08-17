Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Археологи обнаружили четыре древних цветочных букета, возраст которых оценивается примерно в 1800 лет.

Как сообщается, учёные проводили исследование туннеля, который расположен в Мексике под пирамидой в разрушенном городе Теотиуакан. По предположению учёных, найденные букеты являлись подношением богу Кецалькоатлю, который, по легендам, подарил древним местным жителям кукурузу.

Букеты были связаны веревками из хлопка. Отмечается, что, несмотря на возраст, который оценивается в 1,8-2 тысячи лет, цветы весьма хорошо сохранились.

Специалисты указали, что находка и проведённые исследования говорят о том, что в этих местах в древности проводили ритуалы и теперь нужно выяснить, кто именно в них участвовал. Кроме того, букеты позволят выяснить, какие растения здесь произрастали раньше.

Недавно мы сообщали о найденной на Оркнейских островах древесине, возраст которой оценивается в 5 тысяч лет. Несмотря на то, что дерево в достаточно плохом состоянии, учёные надеются выяснить его происхождение.

Вам может понравиться

Учёные нашли на Оркнейских островах древесину возрастом 5000 лет

Археологи нашли на Оркнейских островах, которые расположены в Шотландии, кусок дерева возрастом около пяти тысяч лет. Как сообщается, во времена неолита здесь было очень много построек, которые сначала строились из
  • Анна
  • 15.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 17 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 августа – ясно, до 21 °C | Королев: погода, 17 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C |