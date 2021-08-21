читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Из-за ситуации с судейством гимнасток Дины и Арины Авериных в Международную федерацию гимнастики (FIG) был направлен новый протест. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, Дина Аверина на олимпиаде в Токио выиграла серебро. Арина Аверина оказалась на четвёртом месте. Первое место заняла израильтянка Лина Ашрам, по баллам лишь ненамного обойдя Дину. Ситуация вызвала громкий скандал, так как Ашрам потеряла предмет во время выступления.

В FIG заявили, что судейство на Олимпиаде было непредвзятым и справедливым. По этой причине итоги соревнований останутся без изменений.

Глава делегации Олимпийской команды России на Играх в Токио Андрей Конокотин рассказал, что первый вице-президент FIG Василий Титов направил ещё один протест. Он также отметил, что для того, чтобы получить пояснения насчёт судейства, будут задействованы все возможные ресурсы.

Недавно ситуацию с Диной Авериной прокомментировал лидер партии “Родина” Алексей Журавлев. По его словам, победа Дины Авериной была на глазах у всего мира украдена интернациональной судейской бандой.

Вам может понравиться

На форуме «Армия-2021» представят экспортный вариант комплекса «Пенициллин»

Представители Ростеха отметили, что на мероприятии «Армия-2021» состоится демонстрация экспортной версии разведывательной звукотепловой системы «Пенициллин», созданной на базе грузовика КАМАЗ. Отмечается, что основная задача данной установки заключается в обнаружении огневых

Салливан заявил, что талибы захватили военное имущество США на миллиарды долларов в Афганистане

Джейк Салливан, советник американского лидера по нацбезопасности, в рамках телеэфира на CBS отметил, что талибы могли захватить в Афганистане военное имущество Соединенных Штатов на миллиарды долларов. Согласно его словам, боевики

Талибы попросили ООН остаться в Афганистане и продолжить гуманитарную миссию

Рамиз Алакбаров, представитель ООН в Афганистане, отметил, что «Талибан» (террористическая группировка, запрещенная в России) попросил организацию не покидать страну, чтобы продолжить оказание гумпомощи ее населению. Согласно его словам, между ООН
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 15 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 28 °C | Подольск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C |