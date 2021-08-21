Из-за ситуации с судейством гимнасток Дины и Арины Авериных в Международную федерацию гимнастики (FIG) был направлен новый протест. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, Дина Аверина на олимпиаде в Токио выиграла серебро. Арина Аверина оказалась на четвёртом месте. Первое место заняла израильтянка Лина Ашрам, по баллам лишь ненамного обойдя Дину. Ситуация вызвала громкий скандал, так как Ашрам потеряла предмет во время выступления.

В FIG заявили, что судейство на Олимпиаде было непредвзятым и справедливым. По этой причине итоги соревнований останутся без изменений.

Глава делегации Олимпийской команды России на Играх в Токио Андрей Конокотин рассказал, что первый вице-президент FIG Василий Титов направил ещё один протест. Он также отметил, что для того, чтобы получить пояснения насчёт судейства, будут задействованы все возможные ресурсы.

Недавно ситуацию с Диной Авериной прокомментировал лидер партии “Родина” Алексей Журавлев. По его словам, победа Дины Авериной была на глазах у всего мира украдена интернациональной судейской бандой.