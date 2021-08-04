Соединенные Штаты безоговорочно лидируют на мировом рынке ударных и разведывательных беспилотников. Но стремительно развивающиеся системы радиоэлектронной борьбы России вполне могут помешать этому лидерству. Автор издания The National Interest Дэвид Экс, публикацию которого в переводе представляет портал Discover24, рассказывает об уязвимостях современных БПЛА.

История российских систем РЭБ берет свое начало во времена холодной войны. Именно тогда появились первые постановщики помех «Силок», которые осуществляли блокировку радиокоммуникаций.

Именно способность блокировать связь является наиболее опасной для современных беспилотников. Системы РЭБ просто блокируют радиосигналы, посредством которых оператор отправляет команды БПЛА и дают возможность перехватывать управление дроном, либо провоцируют его падение.

Российские РЭБ в Сирии

В 2018 году Россия привезла обновленную систему «Силок» в Сирию, где практически все участники конфликта активно используют беспилотные аппараты. Это позволило отбить одну из наиболее масштабных атак сразу на две российские военные базы, развернутые на территории страны.

На базу «Хмеймим» напало сразу 10 беспилотных аппаратов, каждый из которых был вооружен десятью однофунтовыми авиабомбами. Еще три боевых дрона попытались атаковать военно-морскую базу в Тартусе. Однако обе группы БПЛА ждала неудача.

Семь беспилотников пали жертвами зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который надежно охраняет российские объекты на территории Сирии. Шесть остальных БПЛА вынуждены были приземлиться безо всяких повреждений. Они подверглись РЭБ-атаке, которая прервала связь дронов с оператором.

Ответ Пентагона

Соединенные Штаты отлично осознают, что российские системы РЭБ и простейшие постановщики помех представляют собой серьезную угрозу для американского парка беспилотников. Поэтому Пентагон уже несколько лет разрабатывает специальные технологии для защиты от комплексов радиоэлектронной борьбы.

Главный принцип действия всех систем, которые создаются и испытываются в США – это своевременное обнаружение радиопомех, выставляемых системами РЭБ, и автоматическая смена частоты без сбоя связи с оператором.

Кроме того, защиту от помех может обеспечить еще и искусственный интеллект, установленный на БПЛА. Он будет обрабатывать получаемые данные, производить идентификацию целей или определять координаты позиций противника и лишь потом отправлять информацию оператору.

По словам представителей Пентагона, чем меньше данных дрон отправляет в централизованную сеть, тем меньше остается шансов у противника заблокировать его связь с оператором. Для этой же цели США разрабатывают автономные БПЛА. Если они научатся самостоятельно взлетать и садиться, выбирать наиболее оптимальные маршруты полета, то системы РЭБ станут не такими опасными, как сейчас.

Но даже с этими всеми технологиями беспилотнику рано или поздно придется выйти на связь с оператором. Это является серьезной уязвимостью и Россия по-прежнему использует ее для глушения даже самых современных и автономных БПЛА.